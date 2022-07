LPI-J: Gartenlaube abgebrannt

Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden geriet ein E-Scooterfahrer in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Der 26-Jährige war mit seinem Gefährt in der Westbahnhofstraße unterwegs, obwohl er vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumierte. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,5 Promille, was zu viel des Guten war. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr