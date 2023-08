Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Tatverdächtiger trug verschlossenes Fahrrad über der Schulter

Warendorf (ots)

Am Samstag, 19.8.2023, 2.00 Uhr stellten Polizisten einen tatverdächtigen Dieb auf der Warendorfer Straße in Oelde fest. Der Mann trug ein verschlossenes Fahrrad über der Schulter, was ihm nicht gehörte. Die Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen mit, um seine Identität festzustellen. Der Oelder konnte sich nicht ausweisen, zeigte sich unkooperativ, uneinsichtig und war stark alkoholisiert. Da er gegenüber den Beamten zunehmend aggressiver wurde und kein Unrechtsbewusstsein hinsichtlich des Diebstahls besaß, wurde der 38-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

