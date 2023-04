Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines PKW

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wird gg. 02.00h der Polizeiinspektion Kusel der Brand eines PKW in der Sander Straße gemeldet. Der schwarzer Subaru ist bei Eintreffen von örtlicher Feuerwehr und Polizei im Frontbereich am brennen. Ob der PKW durch einen technischen Defekt oder möglicherweise vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

