POL-PDKL: Zu viele "Grummbeere" und zu wenig Bremskraft....

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Montagnachmittag gingen den Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung gleich zwei "dicke" Fisch ins Netz. Zunächst wurde der Autobahnpolizei ein "schiefhängender" Sattelzug gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten der Schwerverkehrsüberwachung war der Grund dafür schnell gefunden. 25 Tonnen "Grummbeere" hatte sich während der Fahrt auf dem Sattelauflieger selbständig gemacht und sorgten für das Ungleichgewicht. Da der Fahrer vor Ort mit eigenen Mitteln die korrekte Ladungssicherung nicht herstellen konnte, musste ihm die Weiterfahrt untersagt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle eines weiteren Sattelzuges, wurden an diesem gravierende technische Mängel am Sattelauflieger festgestellt. U.a. war die Bremskraftregulierung ausgefallen, Teile der Druckluftanlage total verrostet etc., so dass es hier jederzeit zu einem Totalausfall der Bremsanlage hätte kommen können. Auch hier musste die Weiterfahrt vor Ort bis zur Reparatur untersagt werden. Auf die beiden Fahrer, sowie insbesondere auf die Halterfirmen, kommen nicht unerhebliche Bußgeldverfahren zu.

