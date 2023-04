Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Folgenschwerer Fahrstreifenwechsel...2 Leichtverletzte...Hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

BAB 6; Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am frühen Montagabend, kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten und ca. 100000 Euro Sachschaden. Ein 38-jähriger VW-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihm fahrenden PKW. Es kam zum seitlichen Kontakt der beiden Fahrzeuge. Der 24-jährige BMW-Fahrer hatte keinerlei Chance, seinen in voller Fahrt befindlichen PKW abzufangen und schleuderte mehrfach in die Schutzplanken. Ebenso chancenlos war der Unfallverursacher, dessen PKW sich ebenfalls mehrfach drehte und in die seitlichen Schutzplanken einschlug. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das WPK Kaiserslautern transportiert. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu einem Rückstau.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell