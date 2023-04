Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen auf Grundschulgelände

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In den letzten beiden Wochen haben unbekannte Täter bei der Grundschule in der Schulstraße wiederholt Lampen beschädigt. In beiden Fällen wurde bei einer Überdachung auf dem Pausenhof die Kunststoffabdeckung jeweils einer Deckenleuchte wahrscheinlich eingeschlagen oder eingeworfen. Die erste Tat geschah über das verlängerte Osterwochenende, im Zeitraum vom 06. bis 11.04.2023. Die zweite Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende, im Zeitraum vom 14. bis 17.04.2023. Beide Taten wurden jetzt zur Anzeige gebracht. Der verursachte Schaden wird auf einen Wert im unteren dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

