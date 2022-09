POL-D: Bilk - B 1 - Südring - Südfriedhof - Einsatz der "AG Tuning" - Zahlreiche Verstöße - Zusätzlich: Raser gemessen - 112! Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen

Düsseldorf (ots) - +++Meldung der Autobahnpolizei+++ Velbert - A 535 in Richtung Wuppertal - Unfall im dichten Nebel - Fußgänger trat auf die Fahrbahn - Schwer verletzt - Ermittlungen dauern an Sonntag, 11. September 2022, 05:25 Uhr - 09:00 Uhr Noch völlig unklar sind die Gründe, warum ein 29-jähriger am ...

mehr