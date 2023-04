Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichtkraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend hat sich ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Unfall leicht verletzt. Der noch jugendliche Fahrer befuhr von Ruppertsecken kommend die kurvenreiche K34. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Glücklicherweise zog sich der Fahrer beim Sturz nur leichte Verletzungen zu. Der ebenfalls am Einsatz beteiligte Rettungsdienst brachte den Jugendlichen zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell