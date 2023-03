Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Gaststätte eingebrochen, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Noch unbekannte Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Montag, 22:30 Uhr und Dienstag, 9:45 Uhr durch Aufbrechen eines Fenster in eine Gaststätte in der Lange Straße. Im Inneren wurden sämtliche Schränke des Thekenbereichs durchwühlt. Ein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag sowie mehrere Flaschen Alkohol wurden entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert, der entstandene Sachschaden beträgt zirka 150 Euro. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/ph

