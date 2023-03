Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Brand in öffentlicher Toilette

Achern (ots)

Starke Rauchentwicklung im Bereich "Am Stadtgarten" rief am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan. Die eingesetzten Kräfte stellten beim Eintreffen fest, dass der Rauch seinen Ursprung in der öffentlichen Toilettenanlage und dem dort angrenzenden Technikraum hatte. Beim Öffnen der Zugangstür konnte im inneren der Toilette ein amtsbekannter Mittzwanziger bewusstlos festgestellt werden. Der junge Mann wurde durch die Rettungskräfte der Feuerwehr versorgt und im Anschluss durch den Rettungsdienst aufgrund vermutlich vorausgegangenem Betäubungsmittelkonsums und dem Einatmen von Rauchgasen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr lokalisierte den Ursprung der Rauchentwicklung im Technikraum der Toilettenanlage. Nach Öffnung dieser Zugangstür wurde das darin entstandene Feuer gelöscht. Ein Zusammenhang zwischen dem Brand und dem Mann in der Toilette wird nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen. Ein technischer Defekt soll nach ersten Erkenntnissen für den Brand verantwortlich sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 40.000 bis 60.000 Euro. In unmittelbarer Nähe des Mannes konnten mehrere Betäubungsmittel aufgefunden werden, weshalb ihn nun eine Strafanzeige erwartet.

/es

