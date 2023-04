Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW-Kontrolle; LKW-Fahrer mit 1,8 Promille erwischt...

Wattenheim (ots)

Am Donnerstag fand auf dem Parkplatz "Türkberg" an der BAB 6 in Richtung Saarbrücken, eine stationäre Schwerverkehrskontrolle statt. Eingesetzt waren hier neben den Spezialisten des Schwerverkehrskontrolltrupps auch Kräfte der Polizeidirektion Kaiserslautern. Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge/-Einheiten kontrolliert, bei denen 7 beanstandet werden mussten. Bei einem LKW-Fahrer wurde bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Spedition musste sich um einen Ersatzfahrer kümmern.

