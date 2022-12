POL-Bremerhaven: Ölspur zieht sich durch die ganze Stadt - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Unter dem Vorwand, Polizeibeamter zu sein, erschlich sich am Dienstagmittag, 29. November, ein Unbekannter Zugang zur Wohnung einer 84-Jährigen in Bremerhaven-Lehe und stahl Schmuck und Bargeld. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der vermeintliche Polizist die Seniorin an der Meidestraße an, als sie vom Einkaufen nach Hause kam. Er half ihr die ...

