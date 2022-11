Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Kollision: Pkw landet in Baustelle

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde am frühen Dienstagnachmittag, 29. November, eine Beifahrerin, bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Bremerhaven-Wulsdorf.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger mit seinem VW-Beetle gegen 13.45 Uhr die Weserstraße auf der linken Fahrspur in südlicher Richtung. Anschließend wollte der Mann in Höhe der Gärtnerstraße auf die rechte Fahrspur wechseln, da sich dort die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen reduziert und zusätzlich noch durch eine Baustelle verengt wird. Hierbei kollidierte er zunächst mit einem rechts fahrenden Autotransporter und anschließend mit einem entgegenkommenden BMW, in dem die 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Daraufhin verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über seinen VW-Beetle und kam im Kiesbett der abgesperrten Baustelle zum Stehen. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden und leitete den Verkehr über die Hoebelstraße durch den Fischereihafen ab. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Lastwagen konnte seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell