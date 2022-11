Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Polizeibeamter erbeutet Geld und Schmuck

Bremerhaven (ots)

Unter dem Vorwand, Polizeibeamter zu sein, erschlich sich am Dienstagmittag, 29. November, ein Unbekannter Zugang zur Wohnung einer 84-Jährigen in Bremerhaven-Lehe und stahl Schmuck und Bargeld.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der vermeintliche Polizist die Seniorin an der Meidestraße an, als sie vom Einkaufen nach Hause kam. Er half ihr die Tüten bis in ihre Wohnung zu tragen. An ihrer Wohnungstür gab der Mann an, von der Kriminalpolizei zu sein und in die Wohnung der 84-Jährigen zu müssen. Er fragte die Frau geschickt nach Wertsachen aus und stahl während seines Besuchs Schmuck und Bargeld. Anschließend verließ der Mann die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben als ca. 1,80 Meter groß und kräftig gebaut. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953-3221 entgegen. Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickdieben! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

