POL-Bremerhaven: Faustschlag und Platzverweise: Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Bremerhaven (ots)

Mehrere Platzverweise sprachen Bremerhavener Polizeibeamte am Mittwochabend, 30. November, am Hauptbahnhof im Stadtteil Geestemünde aus. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen. Vorangegangen waren Streitigkeiten unter mehreren Personen im Bereich des Bahnhofsgebäudes. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte hier gegen 18.40 Uhr ein Mann seinem Bekannten ins Gesicht geschlagen. Zudem sollte es zu einem Gerangel gekommen sein. Als die durch Zeugen alarmierten Beamten eintrafen, hatten sich die insgesamt vier beteiligten Personen der Gruppe offenbar schon geeinigt. Alle zeigten wenig Interesse an der Aufklärung einer möglichen Straftat. Die geschlagene Person, die stark aus der Nase blutete, lehnte zudem die Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung vehement ab. Stattdessen fokussierten die offenbar alkoholisierten Personen ihre Aggressionen auf die Beamten. Immerhin gab sich dann doch ein Mann zu erkennen, der den Faustschlag gegenüber dem blutenden Mann gestand. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige und erteilten dem Quartett anschließend Platzverweise für das Bahnhofsgebäude und den Vorplatz. Alle Beteiligten kamen der Aufforderung nur zögerlich nach und begaben sich unter lautstarken Schimpftiraden auf den Bahnhofsvorplatz, wo sie sich sogleich auf einer Bank niederließen und die Örtlichkeit nicht verlassen wollten. Als weitere angeforderte Polizeikräfte eintrafen, zogen drei der vier Personen von dannen. Ein 45-Jähriger jedoch blieb hartnäckig - er wurde daraufhin ins Polizeigewahrsam gebracht.

