Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrügerische Anrufe unter dem Deckmantel "Falsche Polizeibeamte"

Meisenheim (ots)

In den vergangenen Tagen ist es wieder einmal gehäuft zu betrügerischen Anrufen in Privathaushalten gekommen. Die unbekannten Täter meldeten sich unter anderem auch als Polizeibeamte der Polizei in Lauterecken. Es wurde mitgeteilt, dass es in Meisenheim vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Diesbezüglich wurden die Anrufer zunächst befragt, ob zu den Taten Angaben gemacht werden können. Weiterhin wurde sich zunächst nach Wertgegenständen und anschließend nach den wirtschaftlichen Verhältnissen und nach Bargeld im Wohnhaus erkundigt. Zu einem Schadenseintritt kam es in den vorliegenden Fällen nicht. Immer häufiger kommt es auch zur Übermittlung von Nachrichten über den Messenger-Dienst "WhatsApp". Hier geben sich die Täter häufig als Tochter/Sohn oder Enkel/Urenkel der Opfer aus und fordern eine Überweisung einer höheren Bargeldsumme, um einen finanziellen Engpass zu lösen. Die Polizei ruft wiederholt dazu auf, nicht auf solche Anrufe und Nachrichten einzugehen und das Telefongespräch umgehend zu beenden, beziehungsweise die Nachricht zu ignorieren. Sie werden niemals am Telefon nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen oder ihrem Vermögen befragt. Sie werden von der Polizei auch niemals aufgefordert Geld oder andere Wertgegenstände auszuhändigen oder eine Überweisung großer Bargeldsummen zu tätigen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell