POL-PDKL: Erneut Vandalismus beim Schulzentrum

Landstuhl (ots) - Einbrecher erbeuten in einem zweistelligen Tonnenbereich Kupferkabel und mehrere Baustromverteiler mit einem Gesamtwert von ca. 125000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 13.04.2023 bis zum 17.04.2023 auf dem Gelände eines Unternehmens in der Torfstraße. Aufgrund der Menge muss davon ausgegangen werden, dass das Diebesgut mit einem Lkw oder durch mehrere Fahrten abtransportiert wurde.|pilan-gräber Hinweise zur Tat nimmt die zuständige ...

mehr