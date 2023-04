Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einfamilienhaus

Rinteln (ots)

(ps) Am Sonntag, dem 02.04.2023, zwischen 06:00 und 13:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Nottbergstraße in Krankenhagen eingebrochen. Die Täter haben dabei ein Fenster im Souterrain aufgehebelt. Zum Tatzeitpunkt sind die Hauseigentümer abwesend gewesen. Zur Schadenshöhe und dem Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-96460 zu melden. Zum Thema "Einbruchschutz" bietet die Polizei Rinteln kostenlose Beratungsgespräche vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern in Rinteln und im Auetal an. Termine können telefonisch vereinbart werden. Auch im Internet finden Interessierte wertvolle Tipps zum Einbruchschutz. So zum Beispiel unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

