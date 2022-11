Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbrüche: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend sind Unbekannte in zwei Wohnungen der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen.

Nach Stand der Ermittlungen drang zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 13:15 Uhr ein Unbekannter durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Wohnung in der Kronprinzenstraße ein und durchwühlte diese.

Am Montag in der Zeit von 11 Uhr bis 18:30 Uhr stieg ein Unbekannter über ein Balkonfenster in eine Wohnung in der Redtenbacherstraße ein. In der Wohnung wurden die Räume und Schränke vom Täter durchsucht.

Die genaue Schadenshöhe ist jeweils noch Gegenstand der Ermittlungen.

In beiden Fällen kam die Kriminaltechnik zur Spurensicherung vor Ort.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim