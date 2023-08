Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gegen grauen Mercedes gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr zwischen Samstag, 19.8.2023, 19.30 Uhr und Sonntag, 20.8.2023, 16.00 Uhr auf der Klosterstraße in Warendorf gegen einen grauen Mercedes. Der Pkw, Modell A Klasse, stand auf einem Parkplatz und wurde an der rechten Seite beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell