Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Zeugen gesucht nach Körperverletzung +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 14.04.2023, 20.30 - 21.00 Uhr, ist es in Westerstede, Dr.-Winters-Straße, vor dem Schulgelände bei den Glascontainern, zu einer gefährlichen Körperverletzungshandlung gekommen. Diese wurde allerdings erst jetzt bei der Polizei angezeigt. Ein noch unbekannter, männlicher Mountainbike-Fahrer ist von seinem Fahrrad abgestiegen und hat auf einen 40-jährigen Passanten mit der Faust ins Gesicht eingeschlagen, so dass dieser zu Boden ging. Anschließend trat der unbekannte Täter noch mit den Füßen auf das am Boden liegende Opfer. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 175 groß, braunes, mittellanges Haar, keine Brille. Das Mountainbike soll die Farben rot, blau und weitere Farben gehabt haben. Eine Motivlage ist für die Polizei nicht erkennbar gewesen. Diese Tat sollen zwei Zeugen beobachtet haben. Diese Zeugen mögen sich bitte zur Aufklärung des Sachverhaltes an die Polizei Westerstede unter der Telefonnummer: 04488/833-115 wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell