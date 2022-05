Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Polizei kontrolliert betrügerische Bettler.

Mainz-Bretzenheim (ots)

Auf eine Gruppe von Bettlern wurde die Polizei am Dienstag, den 17.05.2022, gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Gutenbergcenters in Mainz-Bretzenheim aufmerksam. Unter dem Vorwand der Hilfslosigkeit sprachen dort sechs Frauen und Männer aus Rumänien im Alter von 23 bis 48 Jahren in Begleitung von drei Kleinkindern Kunden des Einkaufcenters an und baten um Geld.

Die Gruppe war mit zwei Kleinbussen unterwegs. Da vier der Erwachsenen bereits als reisende Einbrecher bekannt waren, schauten die Zivilfahnder der Verkehrsdirektion Wörrstadt genauer hin und fanden im Gepäck 1.300 Euro Bargeld, drei neuwertige Orientteppiche und zwei elektronische Multimediageräte. Angeblich alles Flohmarktware, so der Wortführer der Gruppe. Einen Kleinbus mit polnischem Kennzeichen wollten die Rumänen in Polen von einem Unbekannten erworben haben. Die polnischen Behörden hatten dem Fahrzeug bereits die Zulassung entzogen. Den 28-jährigen Fahrer hatten österreichische Behörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, weil er wegen verschiedener Namenswechsel für sie nicht mehr greifbar war.

Den Kleinbus legten die Beamten still und der Fahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen. Waren und Geld wurden zur Überprüfung der Herkunft sichergestellt.

