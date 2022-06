Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Mann stiehlt Rollstuhlfahrer Geld

Krefeld (ots)

Ein im Rollstuhl sitzender Mann ist im Aufzug eines Mehrfamilienhauses am Dionysiusplatz von einem Unbekannten bestohlen worden. Der Mann war ihm vom Hauseingang aus ins Haus gefolgt. Im Fahrstuhl hatte er dann das Portemonnaie aus der Bauchtasche seines wehrlosen Opfers gezogen und das Bargeld daraus an sich genommen. Danach hat er den Aufzug und das Haus wieder verlassen.

Der Mann war rund 1,70 Meter groß und ungefähr 40 Jahre alt. Er hat blonde Haare, stark beschädigte Zähne und eine Tätowierung auf der rechten Wange, vermutlich drei kleine Herzen. Der Täter trug eine alte Jeans, eine alte Jacke oder einen Mantel und eine alte Mütze. Er hatte eine große Plastiktüte mit Leergut bei sich.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (193)

