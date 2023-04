Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Geldbörse und Handy geraubt - Nach Ortung Tatverdächtige ermittelt +++

Oldenburg (ots)

Nach zwei Raubtaten in Oldenburg konnte die Polizei Dank der Ortung eines gestohlenen Mobiltelefons zwei Tatverdächtige ermitteln.

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurden die Beamten zunächst zu einem Überfall an der Nadorster Straße gerufen. Wenige Minuten nach Mitternacht war nach den bisherigen Ermittlungen ein 70-jähriger Mann auf dem Gehweg der Nadorster Straße in Höhe des Gertrudenfriedhofs unterwegs. Plötzlich sei ein Unbekannter an den 70-Jährigen herangetreten und habe ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nachdem das Opfer zu Boden gestürzt war, habe ihm der Angreifer die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Anschließend sei der Täter in Richtung Ehnernstraße geflüchtet.

Eine weitere Tat hatte sich den Angaben zufolge kurz zuvor in der Mottenstraße ereignet, der Vorfall wurde der Polizei jedoch erst am Donnerstagmorgen gemeldet. Demnach hatten zwei Männer gegen 23.30 Uhr einen 26-jährigen Oldenburger angesprochen. Nachdem die beiden Täter das Opfer mit dem Tode bedrohten, durchsuchten sie dessen Kleidung und entwendeten ein Smartphone sowie eine Geldbörse. Anschließend soll einer der Täter dem 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Am Morgen sei es dem Opfer schließlich gelungen, das entwendete Mobiltelefon in der Heiligengeistraße zu orten. Dort konnten schließlich zwei 33- und 34-jährige Männer angetroffen werden. Der 33-Jährige hatte das entwendete Handy noch bei sich.

Im Rahmen der Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen stellten die Beamten anhand der getragenen Kleidung sowie der weiteren Beschreibung fest, dass der 34-Jährige für den Raub an der Nadorster Straße ebenfalls als Täter in Frage kommt.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen Raubes in zwei Fällen ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Verbindung zu setzen: 0441/790-4115. (507244)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell