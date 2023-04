Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Tankstelle

Zeugensuche

Wegberg-Wildenrath (ots)

Ein bislang unbekannter Mann lauerte am Sonntagmorgen (16. April), gegen 06.10 Uhr, der Angestellten beim Öffnen einer Tankstelle an der Heinsberger Straße auf und stieß sie anschließend in das Gebäude. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Mit seiner Beute, die er in einer mitgeführten Tasche transportierte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte eine normale Statur. Er war schwarz bekleidet, trug eine Sturmhaube und führte eine schwarze Sporttasche mit sich. Der Räuber sprach gebrochenes Deutsch mit einem südländischen Dialekt. Wer hat den unbekannten Täter bei seiner Flucht beobachtet oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

