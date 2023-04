Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Geilenkirchen (ots)

An der Straße Auf dem Damm wurde am 14. April (Freitag), gegen 17.10 Uhr, ein 43-jähriger Geilenkirchener durch eine unbekannte männliche Person verletzt. Er hatte sich an der Ecke Auf dem Damm/Herzog-Wilhelm-Straße mit mehreren Personen getroffen. Dabei sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen in deren Folge eine männliche Person den Geilenkirchener schubste, so dass er zu Boden fiel. Anschließend habe ihn der unbekannte Mann mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht getreten und sei dann geflüchtet. Der Täter war etwa 35 bis 40 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte kurze Haare. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Tat auf und sucht deshalb nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell