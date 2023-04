Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann mit Schlagstock attackiert

Zeugen gesucht

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am Samstagabend (15. April) geriet ein Mann um kurz vor 23 Uhr an der Lambertusstraße auf dem Kirchenvorplatz mit einer fünfköpfigen Personengruppe in einen Streit, der zunächst verbal geführt wurde. Aus der Personengruppe heraus schlug ihm dann ein Jugendlicher mit einem Gegenstand aus Metall, möglicherweise einem Teleskopschlagstock, auf den Unterarm. Danach flüchtete die Personengruppe vom Tatort. Der Jugendliche, der den Mann schlug, war laut Beschreibung zirka 15 bis 17 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einer schwarzen Jacke mit roten Ärmeln und dunklen Jeans bekleidet. Er trug zudem dunkle Turnschuhe und eine schwarze Mütze. Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben oder hat den Angriff beobachtet? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell