Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Gangelt - Birgden - Baustellendiebstahl In der Zeit von Dienstag, 04.04.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 14.04.2023, 07:00 Uhr wurden in einem Rohbau in der Wilhelm-Frings-Straße Kabel gestohlen. Unbekannte Täter trennten bereits verlegte Kabel ab und entwendeten diese. Insgesamt wurden ca. 250 Meter Stromkabel entwendet. Heinsberg -Karken - Diebstahl aus zwei Pkw Am 15.04.2023, in der ...

mehr