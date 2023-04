Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 105 vom 16.04.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt - Birgden - Baustellendiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 04.04.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 14.04.2023, 07:00 Uhr wurden in einem Rohbau in der Wilhelm-Frings-Straße Kabel gestohlen. Unbekannte Täter trennten bereits verlegte Kabel ab und entwendeten diese. Insgesamt wurden ca. 250 Meter Stromkabel entwendet.

Heinsberg -Karken - Diebstahl aus zwei Pkw

Am 15.04.2023, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr, wurden in der Straße "Im Brühl" die Seitenscheiben zweier geparkter Pkw eingeschlagen.

Aus einem Fahrzeug wurde aus dem Fußraum der Beifahrerseite eine Handtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld und EC-Karten, persönliche Dokumente und ein Mobiltelefon.

Aus dem anderen Fahrzeug wurde die Handtasche vom Beifahrersitz entwendet. Hierin befanden sich die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karten, sowie persönliche Dokumente.

