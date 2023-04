Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug nach Verkehrsunfall in Brand geraten

Heinsberg-Schafhausen (ots)

Am Donnerstagabend (13. April) ereignete sich gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 221 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 65-jährige Frau fuhr im Einmündungsbereich der Geilenkirchener Straße mit ihrem PKW auf die B 221 in Fahrtrichtung Geilenkirchen auf. Zur gleichen Zeit befanden sich zwei 19 und 21 Jahre alte Männer mit ihrem Kfz bereits auf der B 221 aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Geilenkirchenerin mit ihrem Wagen vom Beschleunigungsstreifen aus auf die Hauptfahrbahn. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem sich von hinten nähernden Fahrzeug der jungen Männer. Deren PKW fing nach dem Aufprall Feuer. Den beiden Männern aus Übach-Palenberg gelang es, sich selbständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Sie verletzten sich jedoch schwer und mussten mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr PKW brannte komplett aus. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahndecke stark beschädigt.

