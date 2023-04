POL-HS: Mobiltelefon aus PKW entwendet

Erkelenz-Neu-Borschemich (ots) - Diebe stahlen von einem Parkplatz in der Sankt-Martinus-Straße einen weißen Renault Clio, an dem Erkelenzer Kennzeichen (ERK-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12. April (Mittwoch), 18.45 Uhr, und dem 13. April (Donnerstag), 05.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

