POL-HS: Wohnwagen gestohlen

Hückelhoven (ots) - Die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes an der Straße Am Landabsatz bemerkte am 12. April (Mittwoch), gegen 13.20 Uhr, eine männliche Person, die Waren von einem Kleiderständer entwendete, der vor dem Geschäft stand. Der Mann flüchtete mit einem Fahrrad, als er bemerkte, dass er entdeckt wurde. Er war etwa 40 Jahre alt und trug eine grüne Hose, eine grüne Jacke sowie eine grüne ...

mehr