Waldfeucht-Braunsrath (ots) - An der Clemensstraße drangen unbekannte Personen in den Abstellraum eines Mehrfamilienhauses ein. Aus diesem stahlen sie dann Werkzeuge, Felgen, Reifen und Autozubehör. Die Tat wurde zwischen 15.30 Uhr am 11. April (Dienstag) und 8.15 Uhr am 12. April (Mittwoch) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr