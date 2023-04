Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Straßenraub

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 12. April, wurde einem 14-jährigen Jugendlichen aus Übach-Palenberg Bargeld geraubt. Der Junge hielt sich an der Martin-Heyden-Straße auf, als ein unbekannter Jugendlicher auf ihn zukam und ihn nach einem Euro fragte. Der 14-Jährige holte daraufhin seine Geldbörse aus der Tasche. In diesem Moment griff der Unbekannte nach der Geldbörse und versuchte sie dem Schüler zu entreißen. Dieser hielt sein Eigentum fest, wodurch es zu einem Gerangel kam. Dem Täter gelang es, zwei Geldscheine aus dem Portemonnaie zu ziehen und zu flüchten. Er war etwa 15 bis 16 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte lockige, kurze Haare sowie einen dunkleren Teint. Er war von dünner Statur und war mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Hose sowie einer schwarzen Bauchtasche bekleidet. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

