Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden nach versuchtem Tötungsdelikt in Stadtoldendorf

Stadtoldendorf (ots)

Ein 64 Jahre alter Mann ist am Samstagabend (14.01.2023) in Stadtoldendorf durch einen 50 Jahre alten Nachbarn schwer verletzt worden. Das Opfer musste in einer Klinik medizinisch behandelt werden. Vorausgegangen war eine Ruhestörung in einem Mehrparteienhaus in Stadtoldendorf. Gegen 19.20 Uhr suchten zwei Bewohner (49 und 47 Jahre) des Mehrparteienhauses den Verursacher der Ruhestörung auf, um diesen auf die Einhaltung der Ruhezeit hinzuweisen. Der 50-Jährige öffnete seine Wohnungstür und stieß umgehend Bedrohungen gegen einen der beiden Männer aus. Im weiteren Verlauf wurde ein unbeteiligter Hausbewohner auf die Situation aufmerksam. Der Mann trat ins Treppenhaus und wurde unvermittelt von dem 50-Jährigen angegriffen, welcher mit einem mitgeführten Schraubendreher auf ihn einstach. Der 64-Jährige wurde von zwei Stichen an der Stirn und im Halsbereich getroffen. Ein erneutes Zustechen konnte durch das Eingreifen des 47-jährigen Hausbewohners verhindert werden. Der Mann hielt den Täter fest. Alle Parteien begaben sich im Anschluss zurück in ihre Wohnungen und warteten dort auf das Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst. Der Verletzte wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Der 50-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Mann stand zum Zeitpunkt seiner Festnahme unter Alkoholeinfluss. Das Amtsgericht Hildesheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim einen Haftbefehl gegen den 50 Jahre alten Mann aufgrund eines versuchten Totschlags. Rückfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

