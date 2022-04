POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch, 13. April, 14.30 Uhr und Donnerstag, 14. April, 6.05 Uhr, in eine Schule an der Karl-Koßmann-Straße einzubrechen. Sie versuchten, eine Eingangstür zu beschädigen und so ins Gebäude zu gelangen - scheiterten dabei jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per ...

mehr