POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 16. Kalenderwoche

Wassenberg-Myhl (ots) - Donnerstagabend (13. April) schlugen unbekannte Personen zwischen 19.30 Uhr und 21.50 Uhr an einem auf der Sankt-Johannes-Straße abgestellten PKW das Beifahrerfenster ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Diesen durchsuchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten ein Mobiltelefon. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

