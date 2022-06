Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5

Sandhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Mann schlägt Hund bis Passanten eingreifen

Sandhausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, wurde über die Notrufleitung ein 46-jähriger Mann gemeldet der auf dem Rastplatz Hardtwald West seinen Hund mit der Faust schlagen würde. Passanten könnten den Mann davon überzeugen vom dem Hund abzulassen und nahmen diesen in ihre Obhut. Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurden der apathische vorgefunden Hund und sein Besitzer zu einer Polizeidienststelle gebracht. Um das Wohl des Hundes zu gewährleisten wurde dieser beschlagnahmt und an die Tierrettung übergeben. Bei dem Hundebesitzer wurden Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 46-jährigen Hundebesitzer ergehen Anzeigen wegen des Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell