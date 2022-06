Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Betrunken gegen einen Baum gefahren

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05.00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit die L597 vom Wingertsbuckel kommend in Richtung Käfertal. Im Kurvenbereich verlor der Fahrer mit seinem VW Golf die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw und kam schließlich an einer Warnbake zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizeistreife einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell