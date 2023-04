Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 104 vom 15.04.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Baustellendiebstahl

Zwischen dem 13.04.2023, 16.30 und dem 14.04.2023, 07.00 Uhr näherten sich unbekannte Täter offensichtlich vom Feldbereich aus einer Baustelle auf der Andreas-Stephanie-Straße und brachen dort einen Baustellencontainer auf. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Übach-Palenberg - Täter nach Sachbeschädigung gestellt

Zeugen beobachteten am 14.04.2023 gegen 12.50 Uhr einen Mann, der mit einer Glasflasche auf einen an der Comeniusstraße abgestellten Pkw einschlug. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen stellen. Den 43-jährigen aus Aachen erwartet ein Strafverfahren. Der Pkw der Marke BMW wurde leicht beschädigt.

Übach-Palenberg - Nach Sachbeschädigung ins Polizeigewahrsam

Gegen 19.00 Uhr des 14.04.2023 riss ein Mann aus Geilenkirchen zunächst das Kennzeichen eines auf der Bahnhofstraße abgestellten VWs ab und urinierte anschließend gegen das Fahrzeug. Eine hinzugerufene Polizeistreife führte den deutlich alkoholisierten 37-jährigen dem Polizeigewahrsam zu. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Hückelhoven-Ratheim - Kradfahrer verunfallt unter Drogeneinfluss

Am 14.04.2023 stießen gegen 12.55 Uhr auf der Meurerstraße ein Kleinkraftrad und ein Pkw zusammen. Dabei fuhr eine 25-jährige Hückelhovenerin mit ihrem Pkw Renault vorsichtig vom Fahrbahnrand an, als sich ein Zweirad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit näherte und in das Fahrzeug stieß. Der 17 Jahre alte Fahrer des Krades Gilera kam zu Fall und verletzte sich leicht. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Mann aus Hückelhoven keinen Führerschein hatte und zudem unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wurde das nicht versicherte Zweirad von der Polizei sichergestellt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden deutlich beschädigt.

Heinsberg - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei der Kontrolle des Führers eines Audis auf der Karl-Arnold-Straße stellten Polizeibeamte am 14.04.2023 gegen 15.35 Uhr fest, dass der Mann aus Heinsberg unter Drogeneinfluss stand. Neben der Veranlassung einer Blutprobenentnahme wird gegen den 43-jährigen ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Heinsberg - Ohne Führerschein unterwegs

Ein 20 Jahre alter Heinsberger wurde durch eine Polizeistreife am 14.04.2023 gegen 17.00 Uhr auf der Industriestraße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Führer des Pkw Smart keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

