Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Erfolgreiche Grenzfahndung - Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Am 28. November 2022 überwachte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern im Rahmen der Grenzfahndung die Autobahn A 6 auf Höhe Waldmohr. Dabei wurde ein Flixbus, der mit 20 Reisenden sowie zwei Busfahrern besetzt war, auf dem Rastplatz Bruchmühlbach-Miesau einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Im Bus kontrollierten die Beamten einen 52- jährigen Serben, der sich mit einem biometrischen, serbischen Reisepass auswies. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Polizeipflichtigen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Bandendiebstahls sowie des AG Mühldorf wegen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz vorlagen. Demnach muss der Polizeipflichtige eine Restfreiheitsstrafe von 452 Tagen antreten. Der 52-jährige wurde durch die Beamten festgenommen und zur weiteren Bearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern verbracht. Hier wurde dieser erkennungsdienstlich behandelt, ihm die Haftbefehle mittels Dolmetscher übersetzt und ihm das weitere Vorgehen erläutert. Des Weiteren wurden in dem mitgeführten Reisegepäck zahlreiche Kleidungsstücke und Elektronikzubehör festgestellt, an denen zum Teil noch die Preisschilder befestigt waren. Da der Polizeipflichtige für diese jedoch keine Kaufbelege vorweisen konnte und unstimmige Angaben machte, erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls und die Waren wurden zwecks Eigentumssicherung sowie weiterer Ermittlungen beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 52-jährige in die JVA Frankenthal verbracht, in der er nun seine Freiheitsstrafe verbüßen wird.

