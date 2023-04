Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Demonstration in Dorfmark

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.04.2023 Nr. 1

09.04 / Demonstration in Dorfmark

Dorfmark: Polizeibeamte begleiteten am Ostersonntag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr einen Demonstrationszug mit Kundgebungen unter dem Motto "7. Antifaschistische Osterdemonstration in Dorfmark" durch den Bad Fallingbosteler Ortsteil mit rund 200 Beteiligten. Anlass der Demonstration war das grundsätzlich jährlich stattfindende Treffen der Mitglieder des "Bundes für Gotterkenntnis - Ludendorffer" in Dorfmark, welches wiederholt nicht stattfand. Die Demonstration war von einem friedlichen Verlauf geprägt. Es wurden Parolen skandiert und Banner gezeigt.

