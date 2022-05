Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Korrekturmeldung zur Pressemeldung : 45-Jähriger bei Dachstuhlarbeiten verletzt

Altenburg (ots)

Altenburg Nobitz: Am 09.05.2022, gegen 14:45 Uhr kamen Polizei und Rettungsdienst in der Ernst-Thälmann-Straße zum Einsatz, da ein 45-Jähriger bei Dachstuhlarbeiten verletzt wurde. In der Folge wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die zuständigen Ämter wurden über das Geschehen verständigt.

