Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrerin verletzt

Altenburg (ots)

Meuselitz: Am 09.05.2022, 14:00 Uhr befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Luckaer Straße. An der Kreuzung zur Altenburger Straße bog diese bei "Rot mit grünem Rechtsabbiegepfeil" nach recht ab. Dabei übersah sie eine 40-jährige vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

