Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer verletzt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 09.05.2022, gegen 10:10 Uhr hatte eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw Kia die Absicht aus einer Parklücke auf die Martin-Luther-Straße aufzufahren. Dabei übersah sie einen 57-jährigen Fahrer eines Krad Suzuki, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

