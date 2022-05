LPI-G: Moped und Kajak aus Garage entwendet

Greiz (ots) - Langenwetzendorf: Am Montag (09.05.2022), gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Skoda Fahrerin die Bundesstraße 94 von Greiz in Richtung Zeulenroda. Zwischen den Ortslagen Göttendorf und Neuärgerniß kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. An der Leitplanke und ihrem Fahrzeug ...

