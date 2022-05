LPI-G: Diesel entwendet

Berlin (ots) - Der Verein "Menschen brauchen Menschen e.V." spendet 100.000 Euro für den Sonderfonds "Fluthilfe für Kinder" des Deutschen Kinderhilfswerkes. Denn obwohl die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen über ein halbes Jahr her ist, sind die Aufräumarbeiten in den ...

mehr