Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl einer Geldbörse

Heinsberg (ots)

Eine 16-jährige Übach-Palenbergerin hielt sich am Freitag, 14. April, gegen 21 Uhr, mit mehreren Bekannten am Busbahnhof an der Ostpromenade auf. Sie übergab für kurze Zeit ihren Rucksack an einen jungen Mann aus der Gruppe. Als sie kurz darauf zurückkehrte, gab dieser an, dass ihm ihre im Rucksack befindliche Geldbörse durch unbekannte Jugendliche entwendet worden wäre. Die Übach-Palenbergerin geht jedoch davon aus, dass er selbst die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen hat. Der junge Mann war etwa 19 bis 20 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte dunkle, kurze Haare und wurde "Luca" genannt. Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

