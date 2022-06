Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Büroeinbruch

Tablet-Computer entwendet

Goch (ots)

Am Mittwoch (22. Juni 2022) gegen 19.15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Mitarbeiterbereich eines Supermarktes an der Straße Auf dem Wall. Sie schlugen die Scheibe eines Büroraumes ein und entwendeten zwei Tablet-Computer, Schokolade und Bierflaschen. Anschließend flüchteten die Unbekannten über das Parkdeck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

