POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Ein 35-Jähriger brach am Dienstag (20.09.2022), gegen 4.47 Uhr, in ein Restaurant in der Manheimer Straße ein und entwendete eine Flasche Whiskey. Da eine Überwachungskamera die Tat filmte, identifizierte eine Polizeistreife den 35-Jährigen am Dienstagmorgen im Bereich des Hans-Warsch-Platzes und nahm in fest. Eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahl wurde erstattet.

